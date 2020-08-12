زاهي حواس يوجه رسالة خاصة إلى مجمود الخطيب

حرص الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق، على توجيه الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة، على دعوته لحضور احتفالية افتتاح استاد الأهلي الجديد.





وأوضح أن الكابتن الخطيب ومجلس إدارته حريصون على تلبية تطلعات الجماهير وإسعادها، وأنه سعيد للغاية بالاستاد الجديد وبهذه العظمة التي تضاهي ما شاهده من استادات أوروبا.





وأكد حواس اعتزازه الشديد وفخره بالانتماء إلى النادي الأهلي، صاحب المبادئ والأخلاق والوطنية، وأنه على الصعيد الشخصي طوال عمره كان معجبًا بالكابتن الخطيب، إلى جانب حرصه الشديد على متابعة مباريات الفريق.





وأضاف: «كنت ألقي محاضرة في إسبانيا بحضور 1000 شخص، وتزامن ذلك مع إقامة إحدى مباريات الفريق، وكنت في قمة التوتر بسبب إقامة مباراة الأهلي في وقت المحاضرة، وطلبت من أحد الأشخاص أن يخبرني في حالة تسجيل الأهلي هدفًا، وهو ما حدث بالفعل، وعندما سجل الأهلي الهدف أوقفت المحاضرة وأخبرت الإسبان عن عشقي الشديد للنادي، وتصادف ذلك مع حضور نائب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني».





وأشار إلى أنه كان حريصًا على المشاركة في الاحتفالات بمئوية الأهلي قبل عدة سنوات، وأنه داعب اللجنة المنظمة وقتها بأنه اكتشف بردية تؤكد أن كل الفراعنة كانوا من مشجعي الأهلي نادي القرن.





واختتم حديثه قائلا إن الأهلي هو مصدر السعادة للملايين، وإن التاريخ سوف يسجل أن الأهلي لديه استاد عظيم يملك كل التكنولوجيا والمقومات العالمية.



