إقبال كثيف من الناخبين قبل إغلاق باب التصويت بانتخابات الشيوخ (فيديو)

شهدت لجان الانتخابات في مختلف المحافظات إقبالًا كثيفًا في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، فيديو لعدد من اللجان ظهر خلالها إقبالا كثيفا وخاصة من فئات الشباب والسيدات وكبار السن.











