أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع

انهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بعد صدور تقرير أوبك والبيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية.









وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن تراجع يتجاوز التوقعات لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





فيما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.





في حين كشف تقرير أوبك الشهري عن ارتفاع إنتاج المنظمة من النفط بنحو 980 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.





وفي واقع الأمر، فإن اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي ينفذه تحالف "أوبك+" ينص على تقليل وتيرة الخفض بداية من شهر أغسطس الجاري.





فيما خفضت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري، بينما رفعت توقعات المعروض من خارجها.





وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر الماضي بنحو 2.6 بالمائة مسجلاً 42.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ مارس الماضي.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بأكثر من 2.4 بالمائة ليصل إلى 45.60 دولار للبرميل.