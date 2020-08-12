فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:10 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علاء خليف

أصبح رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون المعار للنادي الأهلي على أعتاب الانتقال لصفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رفض اللاعب الاستمرار مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل، ليُعلن مسئولي الأهلي صرف النظر عن التعاقد معه بشكل نهائي بعد سلسلة من المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز تقدم بعرض ضخم لضم رمضان صبحي، بلغت قيمته المالية 90 مليون جنيه تقريبًا، بواقع 28 مليون جنيه في الموسم الأول، و30 مليون في الموسم الثاني، و32 مليون في الموسم الثالث.

لعب رمضان صبحي خلال مشواره الكروي مع النادي الأهلي، وستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون الانجليزيين، وحقق العديد من الأرقام المميزة خلال مشواره الكروي، وحصد العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر، كما مثل المنتخب الأولمبي وتوج معه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وقاده للصعود للأولمبياد، كما شارك مع المنتخب الأول بكأس العالم.

كيف سيكون تشكيل بيراميدز بعد انضمام رمضان صبحي؟

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة نادي بيراميدز بعض التغييرات حال اتمام التعاقد مع رمضان صبحي بشكل رسمي، حيث يفضل لاعب الأهلي السابق اللعب في مركز "الجناح الأيسر"، وحال اعتماد انتي تشاتشيتش مدرب النادي السماوي علي طريقة اللعب الذي خاض بها مباراته الأخيرة ضد طنطا (1/4/1/4) يتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

- حراسة المرمي: أحمد الشناوي

- خط الدفاع:  محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر  – عمر جابر (أحمد توفيق)

- خط الوسط الدفاعي: نبيل عماد دونجا

- خط الوسط الهجومي: تراوري - محمد فاروق (محمود حمادة) – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

- خط الهجوم: جون آنطوي (الجباس)


أما في حالة الاعتماد على طريقة لعب (4/2/3/1) في وجود رمضان صبحي وحال انتقال أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بشكل رسمي للنادي السماوي الموسم المقبل مع وجود الكوكبة المميزة من نجوم الفريق الحاليين يتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالتالي:

- حراسة المرمي: أحمد الشناوي 

- خط الدفاع: محمد حمدي (أحمد أيمن) - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد فتحي (عمر جابر)

- خط الوسط الدفاعي: نبيل عماد دونجا - اريك تراوري (محمد فتحي)

 - خط الوسط الهجومي: محمد فاروق (إبراهيم حسن) - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

- خط الهجوم: دودو الجباس (جون انطوي)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد اله السعيد صبحي رمضان صبحي تشكيل بيراميدز بيراميدز الاهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ 39 دقيقة

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و 8 دقيقة

السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ 41 دقيقة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود فتحي ؟

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

الكشف عن أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

الزمالك يحسم موقفه من ضم جون أنطوي بقرار مفاجئ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

08:57 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

08:30 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان