هدية الإمارات للعالم.. تفاصيل مبادرة "ووترفولز" لخدمة القطاع الطبي العالمي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:09 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
بمبادرة "ووترفولز"، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة القطاع الطبى العالمى، من خلال تدريب نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، ممثلة فى الأطباء، والممرضين، والمسعفين، والفنيين، والخبراء الصحيين، والإداريين فى قطاع المستشفيات والخدمات الطبية، والعاملين فى قطاع الإغاثة الإنسانية بمناطق الأوبئة والكوارث الصحية، من مختلف أنحاء العالم.

وترصد الفجر فيما يلى من سطور تفاصيل تلك المبادرة:

هدفها
تهدف المبادرة الإماراتية إلى تدريب نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، فى 14 قطاعا صحيا وإنسانيا، ممثلة فى الأطباء، والممرضين، والمسعفين، والفنيين، والخبراء الصحيين، والإداريين فى قطاع المستشفيات والخدمات الطبية، والعاملين فى قطاع الإغاثة الإنسانية بمناطق الأوبئة والكوارث الصحية، من مختلف أنحاء العالم.

كيفية التنفيذ
يُنفذ التدريب من خلال جلسات تعليمية تخصصية، وورش عمل تدريبية، وندوات ومحاضرات، تسهم فى تعزيز مهارات الكوادر الطبية المستهدفة، وتطلعهم على كل ما هو جديد فى مجالات تخصصهم المختلفة، بما يجعلهم على أكبر درجة من الاستعداد لمواجهة الأزمات، خصوصا فى ظل انتشار جائحة كورونا التى تمثل أكبر تحدٍ للقطاع الصحى فى مختلف دول العالم.

صياغة تطوير المحتوى التعليمى
يشارك فى صياغة وتطوير المحتوى التعليمى الذى تتيحه المبادرة الإماراتية أكثر من 140 طبيبا وخبيرا ومختصا، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.

موضوعات حيوية على مائدة المحاضرات
تناقش المحاضرات والندوات التى تقدمها المبادرة الإماراتية، عددا من الموضوعات المهمة والحيوية المتعلقة بمجالات عدة، فى الطب، والصيدلة، والتغذية، والصحة العامة، والتمريض، وطب الأسنان، وإدارة المستشفيات.

شهادة تدريب
ومن المقرر أن يحصل المنتسبون إلى المبادرة الإماراتية على شهادة تدريب وساعات معتمدة من المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية العالمية فى صياغة وتطوير المحتوى التعليمى الخاص بالمبادرة.

جزء من مسئولية الإمارات لدعم القطاع الطبي العالمى
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بمبادرة "ووترفولز"، التى أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وغرد حاكم دبى، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قائلا: "بمتابعة أخي الشيخ سيف بن زايد، أطلقت دولة الامارات، اليوم، مبادرة صحية لتوفير تدريب تخصصي في المجال الطبي والإسعاف لمليون شخص حول العالم عن بعد.. بالشراكة مع 140 خبيرا و67 جهة تدريبية وأكاديمية حول العالم.. جزء من مسئولية الإمارات الدولية لدعم القطاع الطبي العالمي".

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ووترفولز مبادرة القطاع الطبي اﻟﻌﺎﻟﻢ الإمارات

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