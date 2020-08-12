انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف يتفقد اللجنة العامة للفرز (صور)

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن اليوم الثاني من الانتخابات شهد إقبالا متوسطا وملحوظا خاصة بالقرى وبعض المراكز "مقارنة بأمس" خاصة في الفترة المسائية مع انخفاض درجة الحرارة، وإرجاء بعض الناخبين تصويتهم لليوم الثاني، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية سارت بشكل لائق ودون معوقات مؤثرة على عملية الاقتراع "بحسب تقارير غرف العمليات الرئيسية والفرعية" والمتابعة الميدانية.



وأشار محافظ بني سويف إلى أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتظام، خاصة ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى الذي قد تم توفير لهم كل التسهيلات اللازمة لمشاركتهم في الاستحقاق الديمقراطي الهام لاستكمال الحياة النيابية في مصر.



جاء ذلك خلال متابعته لسير انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني،حيث تفقد عددًا من المقرات واللجان الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية،وذلك في حضورالسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة، إبراهيم دهشان مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة.



واطمأن المحافظ، في الفترة المسائية وقبيل انتهاء موعد التصويت على استمرار توافر الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسر، متابعاالالتزام بالإجراءات الوقائية المطبقة "تطهير وتعقيم اللجان،وبوابات التعقيم" والتباعد والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لانتظار الناخبين وارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير، وتطهير مقرات اللجان الانتخابية قبل وبعد عملية الاقتراع،خاصة في ظل إجراء الانتخابات في هذه الفترة الاستثنائية المتعلقة بأزمة فيروس كورونا.



واستكمل المحافظ جولته بزيارة اللجنة العامة للفرز بمركز الشباب بمدينة بني سويف شرق النيل، للاطمئنان على جاهزية مقر اللجنة بعد تجهيزها وإعدادها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية من المقاعد والإضاءة والإجراءات الاحترازية المتبعة واشتراطات الأمن والسلامة وغيرها" حيث أكد المحافظ أنه تم عمل مراجعة شاملة لكافة المرافق بمقر اللجنة والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة،وتم اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين لأعمال فرز أصوات الناخبين.



تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ لاستقبال مليون و875 ألف ناخب وناخبة موزعين على 481 مقر انتخابي تحتوي على 532 لجنة،وذلك من خلال مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفتي العمليات الرئيسة والمركزية بديوان عام المحافظة بجانب غرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

