عمرو محمود ياسين يعلق على انتقال رمضان صبحى إلى "بيراميدز"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرص المؤلف عمرو محمود ياسين، على التعليق على انتقال اللاعب المصري رمضان صبحى من نادى الأهلى إلى نادى بيراميدز.


حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "اللي عمله رمضان مضحك جدا.. مسكين الشاب ده".


يذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.


المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفي فكري، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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