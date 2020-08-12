"أخضر عود" لحمو بيكا يقترب من النصف مليون مشاهدة عبر "يتويوب"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وصل مهرجان "أخضر عود" لما يقرب من النصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، زذلك عقب طرحه بأيام قليلة.


مهرجان "أخضر عود"، غناء نور التوت وحمو بيكا، وعلي قدورة، وسوشيال ميديا رحمة الحلواني، وسامو الإرهابي، وجرافيك حمو الرايق وتصوير محمود ياقوت وكلمات الشاعر الفاجر.


ويضم مهرجان "أخضر عود"، بعض الكلمات منها "بقو تعابين بقو خاينين بقو غربان في شكل صحاب مفيش إخلاص مفيش إحساس ماشية شمال، خراب ميئوس بييجي فلوس معاك القرش كله يخوص يبوسو إيديك ويوفو ليك ومعاك يا غزال".

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