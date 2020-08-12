شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
أغلقت اللجان الفرعية بالإسكندرية أبوابها منذ قليل في تمام الساعة التاسعة مساءا لانتخابات مجلس الشيوخ، وقد بدأ رؤساء اللجان الفرز للأصوات بنظام القائمة والفردي، بحضور موظفي اللجان ووسائل الإعلام التلفزيوني والصحافة.


وشهد اليوم الإربعاء لجان محافظة الإسكندرية إقبال متوسط في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ عن اليوم الأول، وتشهد اللجان إقبال فئات كبار السن والشباب، وتعادل نسبة الرجال مع السيدات.


واستمرت اليوم الإربعاء انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني في جميع محافظات مصر، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ودعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المواطنين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى العملية الإنتخابية. وأوضح أن إجمالى عدد الناخبين يبلغ ٤ مليون و٥١٧ ألف ناخب، مشيرًا أن المحافظة تضم لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعــدد المراكز الانتخابية تبلغ ٣٩٥ مركز مقر انتخابي، و‏عدد اللجان الفرعية تبلغ ٧٢٧ لجنة فرعية. 

ولفت إلى أنه يوجد عدد 377 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، وعدد 6 معاهد تابعة للأزهر الشريف، وعدد 4 مواقع تابعية متنوعة لشركات قطاع الأعمال وكلية الزراعة وعدد 4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب.

وعدد 3 مواقع تابعة للمحافظة (حي الجمرك – مديرية الاسكان – المخازن العامة)، وعدد 1 موقع تابع لمديرية الأوقاف ( معسكر ابو بكر الصديق).

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وفى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادى، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.


شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ
شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ
شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ
شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ
شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ
شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ
شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ
شاهد بالصور.. إغلاق اللجان الفرعية بالإسكندرية وبدء فرز أصوات انتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ 39 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ 41 دقيقة

فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

منذ أقل من نصف ساعة

السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

08:57 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

08:30 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان