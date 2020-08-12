الكشف عن مدة غياب نجم يوفنتوس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مدة غياب مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت عن الملاعب، بعد خضوعه لعمليه حجراحية نجاحه في كتفه.



وقال النادي المتوج للموسم التاسع توالياً بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن دي ليخت أمضى عيده الحادي والعشرين الأربعاء وهو يخضع "لجراحة تثبيتية في كتفه الأيمن" في روما، مضيفاً أنها "حققت نجاحاً كاملاً".



وأضاف فريق "السيدة العجوز" الذي يستهل موسمه الجديد في 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، أن الوقت المقدّر للتعافي هو ثلاثة أشهر تقريباً.



وبعد انتقاله من أياكس أمستردام بصفقة كبيرة بلغت نحو 82 مليون دولار أمريكي مطلع الموسم المنصرم، حمل دي ليخت شارة القائد مع يوفنتوس في الآونة الأخيرة وفرض نفسه لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المقال من منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي.

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