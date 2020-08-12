نائب محافظ القاهرة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

نائب محافظ القاهرة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:11 م
إسماعيل منطاوي
أدلى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية =اليوم الأربعاء، بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ باللجنة الانتخابية بمدرسة فيكتوريا كوليدج كلية النصر بالمعادي.
وكان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة للأطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار كل من الجامعة العمالية ومجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر.
وأكد المحافظ انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن .
وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات ، بالاضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الادلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.
ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.
ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.
وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.
ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
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