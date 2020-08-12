أسعار الذهب تواصل الارتفاع بالختام والأوقية تتجاوز الـ 1900 دولار





انهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بعد جلسة متقلبة ليتجاوز سعر الأوقية الـ 1900 دولار بعد أن تراجعت في وقت سابق مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا لكنه تحول للارتفاع مع هبوط العملة الأمريكية.





واتجه المستثمرون للمخاطرة على خلفية التفاؤل بشأن التعامل مع أزمة كورونا بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير بلاده أول لقاح بالعالم ضد الفيروس.





وكان المعدن الأصفر تعرض إلى ضغوط مع قوة الدولار الأمريكي وزيادة ملحوظة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.





وفي بيانات اقتصادية صادرة اليوم تسارع تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1949 دولارا للأوقية.





وكان الذهب تراجع بأكثر من 2 بالمائة إلى مستوى 1874.20 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 1937.61 دولار للأوقية رابحاً 25.05 دولار.





وفي تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.40 بعد أن كان مرتفعا عند 93.90.