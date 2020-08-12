توخيل يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق أتلانتا الإيطالي بعد قليل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: نافاس.

خط الدفاع: كيمبابي، كاريرا، سيلفا، خوان بيرنات.

خط الوسط: إدريسا جي، ماركينوس، هيريرا.

خط الهجوم: صالبيا، إيكاردي، نيمار.

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