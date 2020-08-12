والد أول الثانوية الأزهرية بالبحيرة: سخر حياته للمذاكرة وربنا عوض صبره خير (صور)

قال رجب حامد صبح والد "علاء" طالب بالثانوية العامة الأزهرية والحاصل علي المركز الأول بشعبة علمي علوم علي مستوي الجمهورية بمجموع 100%، أن نجله سخر حياته للمذاكرة والحمدلله ربنا عوض صبره خير.





وأضاف "صبح" أنه تلقي الخبر باتصال هاتفي من الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، معربا عن سعادة البالغة، مشيرا الي رغبة نجله طوال سنين عمره بأن يصبح شخصا نافعا لبلده ووطنه.





وأعلن فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسماء الأوائل فى الثانوية الأزهرية 2020 من كل شعبة، مقدما لهم التهنئة على تفوقهم، كما يجرى بعد قليل شيخ الأزهر اتصالا هاتفيا بالمتفوقين لتهنئتهم على نجاحهم بالثانوية، وأسماء الأوائل هم: -





أحمد مدحت مصطفى أحمد،الأول على القسم العلمى، من محافظة أسيوط وحصل على مجموع 100%، وكذلك الطالب علاء رجب حامد صبح، من محافظة البحيرة، المركز الأول مكرر علمى بنسبة 100%، والطالبة ندا محمد حامد فرحات، من محافظة الغربية بنسبة نجاح 100% الأول مكرر على القسم العلمى.



