وصول محمود الخطيب إلى ملعب الأهلي الجديد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

وصل منذ قليل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد شوبير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، إلى ملعب الفريق الجديد بمدينة السلام.

 

وجاء وصول بيبو إلى ملعب الأهلي الجديد، من أجل حضور احتفالية الملعب الجديد والذي سيشهد حضور عدد كبير من نجوم الفريق السابقة.

 

شوهد ملعب النادي الأهلي الجديد بمدينة للسلام، اكتسائه باللون الأحمر، قبل انطلاق مراسم الافتتاح بشكل رسمي، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

 

وتشهد الاحتفالية حضور القيادات التنفيذية بالنادي، بجانب العديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.

 

وتم تعليق لافتة كبيرة في محيط الملعب، مكتوب عليها «نادي القرن» «أعظم نادي في الكون» بطول مدرجات الدرجة الثانية، وتحمل شعار النادي، كما تم تعليق بنرات خول الملعب لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وشعار النادي.

أخبار تهمك

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 15 ساعة

السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

منذ 38 دقيقة

أوباما يصدم الزمالك ويتمسك بالانتقال للدوري السعودي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عروض أوروبية تعرقل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

06:50 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

01:04 م

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

07:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان