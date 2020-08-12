وصول محمود الخطيب إلى ملعب الأهلي الجديد

وصل منذ قليل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد شوبير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، إلى ملعب الفريق الجديد بمدينة السلام.

وجاء وصول بيبو إلى ملعب الأهلي الجديد، من أجل حضور احتفالية الملعب الجديد والذي سيشهد حضور عدد كبير من نجوم الفريق السابقة.

شوهد ملعب النادي الأهلي الجديد بمدينة للسلام، اكتسائه باللون الأحمر، قبل انطلاق مراسم الافتتاح بشكل رسمي، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وتشهد الاحتفالية حضور القيادات التنفيذية بالنادي، بجانب العديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.

وتم تعليق لافتة كبيرة في محيط الملعب، مكتوب عليها «نادي القرن» «أعظم نادي في الكون» بطول مدرجات الدرجة الثانية، وتحمل شعار النادي، كما تم تعليق بنرات خول الملعب لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وشعار النادي.