اللون الأحمر يزين ملعب الأهلي الجديد (صور)









شهد ملعب النادي الأهلي الجديد بمدينة للسلام، اكتسائه باللون الأحمر، قبل انطلاق مراسم الافتتاح بشكل رسمي، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.





وتشهد الاحتفالية حضور القيادات التنفيذية بالنادي، بجانب العديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.





وتم تعليق لافتة كبيرة في محيط الملعب، مكتوب عليها «نادي القرن» «أعظم نادي في الكون» بطول مدرجات الدرجة الثانية، وتحمل شعار النادي، كما تم تعليق بنرات خول الملعب لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وشعار النادي.





ووجه الأهلي الدعوة إلى عدد كبير من قدامى النادي ورموزه، من أجل المشاركة في الاحتفالية التاريخية، التي ستنطلق مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.





وشهد ملعب السلام، تطويرات كبيرة من جانب شركة استادات القابضة، والتي قامت بتحويل مدرجات الملعب إلى اللون الأحمر ونشر لافتة بطل القرن الإفريقي.



