الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة

Advertisements

وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بروتوكولي تعاون مشترك مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ووقع البروتوكول عن الهيئة الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة وعن المديرية الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة.



بموجب البروتوكول الأول تتولى الهيئة إنشاء وتشغيل وحدات جراحة الأطفال بمستشفيات المديرية بالقاهرة لما تملكه الهيئة من كوادر طبية ذو خبرات طويلة فى هذا المجال وستكون أول الوحدات بمستشفى المنيرة العام ثم مستشفى التجمع الخامس ومستشفى شبرا العام، على أن تقوم الهيئة بتزويد الوحدات بالأطقم الطبية ذوى الخبرة من كوادرها لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى وكذا تدريب الأطقم الطبية الموجودة بهذه الوحدات على جراحات الأطفال.



وتضمن البروتوكول الثانى تعاون فى مجال التعليم الطبي المستمر تقوم الهيئة بموجبه عن طريق مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة بعقد دورات تدريبية ودبلومات مهنية داخل مستشفيات المديرية لتدريب الأطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات وكذا المديريات والمستشفيات الأخرى فى إطار الدور التدريبي والتعليمي الذى تقوم به الهيئة ووحداتها لما تتميز به من تواجد الكوادر الطبية ذوى الخبرات العالية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى داخل وحداتها.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



