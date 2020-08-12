تفاصيل الإصابات بين المشرفين على انتخابات الشيوخ 2020 في الدقهلية



يشار إلى أن الانتخابات تشهد إقبال المشاركين في التصويت على انتخابات الشيوخ 2020، على مستوى كافة لجان الاقتراع.



وحرص كبار السن، بمحافظة الدقهلية على الإنتفال والمشاركة بإدلاء أصواتهم.



توافد من لهم حق التصويت، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع على مستوى محافظة الدقهلية.





وحرص جميع المتوافدين علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وترك المسافات.



ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ24 لجنه عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.





وشدد محافظ الدقهلية، على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة،لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على انعقاد غرفة عمليات دائمة على مدار يومى التصويت، وشن حملات تفقدية للتأكد من مدى جاهزية مقار اللجان الانتخابية لأستقبال العرس الديمقراطى والاستحقاق الانتخابى الذى يعتبر ثالث أهم حدث ديمقراطى تشهده البلاد بعد انتخابات مجلس النواب والاستفتاء الدستورى، وهو انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومي ١١ و١٢ أغسطس الجاري.



وكانت أنطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.





ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).





وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بمحافظة الدقهليه برصد 3 حالات مرضية من المشرفين والعاملين في لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية في اليوم الثاني.تلقت غرفة عمليات صحة الدقهلية اخطارا من لجنه مدرسه الجميعي يفيد باصابة امين شرطه من البحيره، بمغص كلوي، تم تحويله الي مستشفي المطريه، وعمل اللازم للحالة.وشهدت لجنة بسنديلة - بلقاس، موظف بمحكمة بلقاس، مصابًا بالسكر وضغط منخفض، وتم التحويل للمستشفى لإجراء وظائف كلى والفحوصات اللازمة.وشهدت اللجنة ٢٧٢ طلخا اصابة أحد الموظفين باللجنه، تم استقباله بالمستشفي وتم مناظرته وتم تسجيله حاله اشتباه ونظرا لاستقرار حالته ولا يوجد من الأعراض سوى ارتفاع درجه حرارة ٣٧.٨ وتم عمل عزل منزلي له.