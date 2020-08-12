بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، قد أبلغه بالانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال توفيق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل، يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.





ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي؟





بداية رمضان صبحي الكروية كانت ضمن صفوف النادي الأهلي حيث تم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء عام 2014، وتألق بشكل لافت للأنظار مع المارد الأحمر، ونجح في الحصول على عرض احتراف في انجلترا عام 2016 حيث انتقل لنادي ستوك سيتي، ومنه إلي هيدرسفيلد تاون.





لم يحصل رمضان صبحي على فرصة جيدة للمشاركة في المباريات مع هيدرسفيلد تاون حيث خاض 4 مباريات فقط مع الفريق الإنجليزي، مما دفعه في التفكير للعودة للنادي الأهلي على سبيل الإعارة.





وانضم رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير 2019 قادمًا من نادي هيدرسفيلد تاون مقابل 800 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل (16 مليون جنيه و650 ألف)، وخاض مع الفريق 23 مباراة (16 بالدوري – 7 في دوري أبطال إفريقيا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية (1730 دقيقة)، وسجل هدفين، وصنع 4 أهداف لزملائه.





تألق رمضان صبحي مع النادي الأهلي دفع إدارة القلعة الحمراء لتجديد إعارته لمدة موسم من نادي هيدرسفيلد تاون مقابل 1 مليون و600 ألف استرليني ما يعادل (33 مليون جنيه و360 ألف)، وخاض مع الفريق 13 مباراة (8 بالدوري – 3 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري).





بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لرمضان صبحي مع الأهلي بعد تمديد إعارته في يوليو الماضي وحتي الآن (1058 دقيقة)، سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال إعارته للأحمر، قبل تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في ديسمبر الماضي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب ثم توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.





خاض رمضان صبحي بشكل عام 124 مباراة بقميص النادي الأهلي (82 بالدوري الممتاز- 31 ببطولات إفريقيا – 8 بكأس مصر – 3 بكأس السوبر المصري)، سجل اللاعب 24 هدفًا مع الفريق الأحمر، وصنع أكثر من 21 هدفًا، وتوج مع الفريق الأهلاوي بالدوري الممتاز "3 مرات"، وكأس مصر "3مرات"، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري.



