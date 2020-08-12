وكيلة الصحة بكفرالشيخ تتفقد الإجراءات الإحتزاية باللجان الانتخابية (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتفقد اللجان الإنتخابية للإطمئنان علي الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين الذين ذهبوا للجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وناشدت وكيل وزارة الصحة، أعضاء اللجان بإلزام الناخبين بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية المحددة من أجل منع انتشار الفيروس، وعلي رأسهم التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات وتوافر المطهرات داخل اللجان.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أنها قد كلفت مندوب صحة بالتواجد في كل لجنة لرصد حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد حسب بروتوكول الوزارة ونقلها إلي أقرب مستشفى وتلقي الخدمة الطبية علي أكمل وجه.

وواصل كبار السن والسيدات بمحافظة كفر الشيخ تصدر انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني علي التوالي فتوافد عدد كبير منهم للإدلاء بأصواتهم بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات المتطوعين لخدمة الناخبين، وممثلي ومسئولي وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة وممثليها في المدن والمراكز.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لإصرارهم للإدلاء بأصواتهم، كما أشاد بشباب وفتيات المحافظة المتطوعين الذين ساعدوا وحملوا كبار السن من خارج اللجان لداخلها في صورة مشرفة لشباب هذه المحافظة.
وكيلة الصحة بكفرالشيخ تتفقد الإجراءات الإحتزاية باللجان الانتخابية (صور)
وكيلة الصحة بكفرالشيخ تتفقد الإجراءات الإحتزاية باللجان الانتخابية (صور)
وكيلة الصحة بكفرالشيخ تتفقد الإجراءات الإحتزاية باللجان الانتخابية (صور)
وكيلة الصحة بكفرالشيخ تتفقد الإجراءات الإحتزاية باللجان الانتخابية (صور)

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