قدامى الأهلي يتوافدون على استاد الأهلي استعدادًا للاحتفالية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

بدأ قدامى فريق الكرة بالنادي الأهلي ورموزه، في التوافد على استاد النادي الجديد في مدينة السلام، استعدادًا للمشاركة في المباراة الاحتفالية التي تسبق مراسم افتتاح الاستاد الجديد.

 

ووجه الأهلي الدعوة إلى عدد كبير من قدامى النادي ورموزه، من أجل المشاركة في الاحتفالية التاريخية، التي ستنطلق مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

 

وكان النادي الأهلي، حصل على حق انتفاع لامتلاك ملعب السلام الدولي لمدة 10 مواسم مقبلة، مقابل حصول المارد الأحمر على 60 مليون جنيه سنويًا.

 

وشهد ملعب السلام، تطويرات كبيرة من جانب شركة استادات القابضة، والتي قامت بتحويل مدرجات الملعب إلى اللون الأحمر ونشر لافتة بطل القرن الإفريقي.

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 15 ساعة

السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

منذ 38 دقيقة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أوباما يصدم الزمالك ويتمسك بالانتقال للدوري السعودي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عروض أوروبية تعرقل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

06:50 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

01:04 م

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

07:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان