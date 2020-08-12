قدامى الأهلي يتوافدون على استاد الأهلي استعدادًا للاحتفالية

بدأ قدامى فريق الكرة بالنادي الأهلي ورموزه، في التوافد على استاد النادي الجديد في مدينة السلام، استعدادًا للمشاركة في المباراة الاحتفالية التي تسبق مراسم افتتاح الاستاد الجديد.

ووجه الأهلي الدعوة إلى عدد كبير من قدامى النادي ورموزه، من أجل المشاركة في الاحتفالية التاريخية، التي ستنطلق مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وكان النادي الأهلي، حصل على حق انتفاع لامتلاك ملعب السلام الدولي لمدة 10 مواسم مقبلة، مقابل حصول المارد الأحمر على 60 مليون جنيه سنويًا.

وشهد ملعب السلام، تطويرات كبيرة من جانب شركة استادات القابضة، والتي قامت بتحويل مدرجات الملعب إلى اللون الأحمر ونشر لافتة بطل القرن الإفريقي.