بروكيتش يحضر احتفالية افتتاح استاد الأهلي الجديد





حرص التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي، على الوجود في استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، استعدادًا لحضور حفل الافتتاحية.





وتشهد الاحتفالية حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والعديد من الرموز وقدامى النادي، في حدث فريد من نوعه.





وكان الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع التشيكي ميشال بروكيتش، للعمل مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين، وذلك من أجل النهوض بفرق القطاع فنيًّا وبدنيًا.





كما جاء تعاقد النادي مع المدرب التشيكي، من أجل تنمية المواهب والكشف عن قدراتهم، لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.



