رئيس جامعة دمنهور يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ عقب فتح لجنة للمغتربين بالبحيرة (صور)

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أدلي قبل قليل، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلجنة رقم ٤ بمدرسة العسكرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك عقب اعلان فتحها لاستقبال الناخبين المغتربين بالمحافظة خاصة.



وأعرب رئيس جامعة دمنهور، عن سعادته باقبال المواطنين عقب فتح لجنة للمغتربين بمدينة دمنهور، الأمر الذي يدل علي حرص المواطن علي صوته الانتخابي ولكن ظروفه كانت لا تساعده علي الادلاء بصوته بسبب تواجده خارج منطقة لجنته الانتخابية الأصلية.



وأضاف "صالح" أن المصريين هم الذين سيصنعون مستقبلهم بأيديهم بمشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وذلك من أجل تطوير وبناء الوطن ومساعدة مجلس النواب في مهمته لسن التشريعات والقوانين، مشيرا أن الانتخاب حق مكفول لكل مواطن وعليه ألا يتنازل عنه.



كما أكد رئيس جامعة دمنهور، علي أهمية الانتخاب وإرساء كل عناصر الديمقراطية، موضحا: "رأيك مهم ومشاركتك مهمة للوصول للتقدم لتستكمل الأجيال الحاضرة والقادمة المسيرة، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم، يوجب علينا تفعيل دور الجامعة التوعوي من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة سواء داخل اللجان، أو خارجها لوقاية أنفسنا ومجتمعنا، بوضع الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، مشددا على ضرورة الظهور بالشكل اللائق والإيجابي في العملية الانتخابية.



وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة، عدد 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة، وستستمر انتخابات مجلس الشيوخ علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس 2020.



وهناك عدد 41 مرشحا يتنافسون علي 7 مقاعد فردية بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، وهم كل من:



محمد حميدة على البنا "مستقبل وطن"، محمد سعد زكى السعدي "مستقبل وطن"، عيد على مهدى بلبع "مستقبل وطن"، أحمد محمد عبد الرحمن قرقورة "مستقبل وطن"، عادل حسن أبو الفتح الطنيخي "مستقبل وطن"، أمين جابر محمود الصيرفي "مستقبل وطن"، السيد سيد أحمد محمود القفاص "مستقبل وطن"، جلال سعد حسن حسن "الريادة"، عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول طبلية "النور"، أشرف محمود محارب إدريس "النور"، إسلام أحمد على حامد على المغربي "النور"، محمود محمد طه على غلاب "النور".



سامي صبحي عبد الحميد عرفات "مستقل"، مصطفى كامل حسن سليمان "مستقل"، منشاوي غانم محمد جابر "مستقل"، شعبان جلال شعبان قطب "حماة وطن"، أشرف بشير فتح الله عبد المجيد "مستقل"، عمر رمضان محمد هيبة "المصريين"، محمد محمد عفيفى عوض "مستقل"، ماجدة حسن عبد الهادى جلاله "مستقلة"، حازم توفيق محمد حسن "مصر المستقبل"، محمد كمال أمين خليل "الوفد"، عصام السيد على محمود "مستقل"، تهاني عبد العظيم عبد الله الشيخ "مستقل"، نبيلة على عطية عوض "مستقلة"، هدى عطية على سلامه "مستقلة"، محمد إبراهيم على الجندي "مستقل".



مها عبد المنعم على حسن التحفه "مستقلة"، ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش "حماة الوطن"، مدحت يحيي على غازي "مستقل"، نهله عبد الونيس عبد الزين قاسم "المؤتمر"، ياسر توفيق عبد الحميد القلتاوي "الوفد"، عمر عيسوي عبد الرؤف عرفات "الوفد"، محمود ربيع شعبان الحناوي "المحافظين"، هناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن "حماة الوطن"، محمد أحمد محمد عشيبة "مستقل"، هشام على احمد على أبو رية "مستقل"، قاسم مصطفى محمد شعلان "مستقل"، عطية عبد الفتاح خضر شاهين "مستقل"، طه زكريا عبد الجواد الشهاوي "مستقل"، مسعود عبد القادر إبراهيم يونس "حماة الوطن".