هكذا ردت مي حلمي ترد علي خبر إنفصالها من محمد رشاد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة لها بفسان كحلي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور التاكد من خبر إنفصال الإعلامية مي حلمي والفنان محمد رشاد.

وظهرت" حلمي"، في الصورة مرتدية فستان كحلي سك،  من الخامه الليجن، وتركت شعرها الأصفر منسدلاً علي كتفيها  وكانر، تمسك في يدها قبعه، في صورة توحي بالشموخ والقوة وفاجئت جمهورها بتجاهل إستفساراتهم عن سبب إنفصالها.

وعلقت مي، علي الصورة "بقلب أسود وفستان كحلي"، علي الجانب الآخر تفاعل جمهور "حلمي"، مع الصورة وأخذو يتسألون عن سبب إنفصالها هي وزوجها الفنان محمد رشاد ولكنها تجاهلت أسئلة متابعبها.


يشار إلي انتشر منذ ساعات عبر المواقع الصحفية ومواقع السوشيال ميديا خبر يفيد انفصال المطرب محمد رشاد، عن المذيعة مي حلمي.

وأفادت الأخبار بأن قرار الانفصال جاء عقب وجود بعض من الخلافات بينهما والاختلافات فى وجهات النظر فى كثير من الأمور.
هكذا ردت مي حلمي ترد علي خبر إنفصالها من محمد رشاد
هكذا ردت مي حلمي ترد علي خبر إنفصالها من محمد رشاد

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