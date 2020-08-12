النائب العام يهنئ رئيس محكمة النقض عقب أدائه اليمين القانونية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:37 م
اللقاء
اللقاء
مـروة هيـكل
التقى اليوم الأربعاء، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المستشار «عبد الله عمر مصطفى شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى»، بعد أن أدى سيادته اليمين القانونية لمباشرة مهامِّ منصبه اليومَ؛ لتهنئته بتولي هذا المنصب القضائي الرفيع، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ لسيادته بالتوفيق والسداد.

وأكدا خلالَ اللقاء سموَّ الرسالة التي يؤديها القضاء العادي بشعبتَيْه، وضرورةَ دوام استمرار التعاون المثمر فيما بينهما، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة لكافة المواطنين.

كان قد صرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والاعلام بأن السيرة الذاتية للمستشار عبد الله عمر مصطفي شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن أنه من مواليد 6 ابريل 1952.

وحاصل على ليسانس في الحقوق عام 1974، من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، وفي عام 1976 عين معاون بالنيابة العامة حتى رقي الي درجة رئيس نيابة عامة فئة (ب) ثم رئيس نيابة فئة (أ) ومحاميًا عامًا بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة عامي 1992 و1993 ثم مستشار لمحكمة استئناف المنصورة عام 1994.

ثم مستشار بمحكمة النقض عام 1995، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض منذ عام 1998 حتي انتهاء العام القضائي الحالي وتقلظ عضوية مجلس القضاء الاعلي كنائب ثاني لرئيس محكمة النقض حتي عين اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 رئيسا لمحكمة النقض ورئيس لمجلس القضاء الاعلي حيث تم آداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية الذي التقي به عقب آداء اليمين.

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محكمة النقض مجلس القضاء اليمين القانونية النائب العام

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