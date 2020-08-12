انتخابات الشيوخ 2020.. محافظ بني سويف يوجه بالتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لعملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة فرعية التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء حيث يستمر الاقتراع حتى التاسعة مساء ويبلغ عدد الناخبين مليون و875 ألف مواطنا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وواصلت غرفة العمليات المركزية انعقادها، بالإضافة إلى غرفة عمليات المحافظة الرئيسية في متابعة سير المنظومة، على مستوى المراكز والمدن، حيث يطمئن المحافظ بشكل مستمر على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

ويتابع محافظ بني سويف اللجان التي تشهد كثافة تصويتية عالية، موجها بتقديم التيسيرات اللازمة، وتوفير الإجراءات الوقائية بالشكل المطلوب، بجانب توفير الحلول والبدائل السريعة حيال أية شكاوى أومشكلة طارئة، مع التشديد على تقديم الدعم وكل سبل التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والسيدات للإدلاء بأصواتهم.

يُذكر أن المحافظة قد أعدت خطة متابعة للإنتخابات، تتضمن المتابعة الميدانية خلال يومي الانتخابات، حيث يقوم المحافظ بجولات ميدانية، وبالتوازي يكلف نائبيه والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد بتفقد اللجان بالمراكز والمدن، بحيث يتم تغطية أكبر عدد ممكن من اللجان، للاطمئنان على سير المنظومة بها، وذلك يتم بجانب المتابعة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات التي تتصل باللجان بشكل لحظي.

وكان المحافظ أصدر تعليمات للجهات المعنية بمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية والبدء فورًا في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات في إطار الإستعدادات النهائية لإجراء الإنتخابات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجنان الفرعية وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية، فضلًا عن تشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من جاهزيتها تماما لخروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمة شعبها.

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