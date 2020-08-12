خالد الجندي: هذا الحسد محمود.. وربنا يبارك لنا فيه (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك عدة أنواع للحسد، منها المذموم الذي يتمنى صاحبه زوال النعمة من الشخص الآخر، وهناك حسد الغل من الأغنياء على حصول الفقراء نعمة من نعم الله، معقبًا: "في عهد الصحابة كان في حسد فتاك..عشان كده بقول للناس اللي في الساحل الشمالي اللي مصدعينا بالمايوهات، في حسد فتاك ممكن تجيب الأجل".



وأضاف " الجندي"، خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن حسد أهل الله، وهو نوع محمود وربنا يبارك لنا فيه، وهو أن تغبط عالم جليل وتقول يا رب بارك له واعطنى مثله، معقبًا: "الغبطة امر محمود لازم تشوف الناس اللى بتعمل الصالحات وتقول ربنا يبارك لهم ويجعلنى مثلهم".





وفي سياق منفصل، أنطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.











