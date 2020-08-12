رئيس البريد يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم الاربعاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.









قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني ولابد من مشاركة الجميع فيه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار مشيراً الى أن المشاركة ترسخ قواعد الديمقراطية وتعكس مدى وعي الشعب المصري الذي لم يتوانى يوما عن تأدية واجبه تجاه وطنه.









ودعا الدكتور شريف فاروق رئيس البريد جميع العاملين بالبريد المصري البالغ عددهم ما يقرب من 50 ألف موظف للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للمساهمة في رسم مستقبل مصر مؤكداً على عدم الانصياع إلى الدعوات المغرضة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والعزوف عنها لأن ذلك يعد خيانة للأمانة التي يتحملها كل مواطن تجاه بلده.



