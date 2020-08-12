عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي





كشفت تقارير صحفية داخل نادي بيراميدز، عن مستجدات صفقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، لضمه لصفوف الفريق السماوي في الموسم الجديد.





تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي





وتمكنت إدارة بيراميدز بشكل نهائي من حسم صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.





وأنهي مسؤولي بيراميدز كل شيء خاص بصفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وتم شراء عقد اللاعب الدولي.





وحصل بيراميدز على موافقة رمضان صبحي واللاعب سيظهر في الموسم المقبل بقميص الفريق السماوي.





يذكر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أكد منذ قليل بأنه تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.



