عاجل.. رئيس المخابرات العامة يعقد اجتماعًا موسعًا مع الجبهة الثورية السودانية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:31 م
الواء عباس كامل
الواء عباس كامل
أمنية فوزي
عقد رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، اجتماعًا موسعًا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة، لقاءً مطولًا مع الرئيس سلفاكير، ونائبه رياك مشار وعدد من المسؤولين.

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