السيسي يوجه رسالة لرئيس جنوب السوادن ويؤكد على قوة العلاقات الثنائية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

من ناحية أخرى كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية‪.‬

ووجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تعظم الاستفادة من موارد الدولة وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث‪.‬

وفي سياق منفصل، صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وتناول الاجتماع متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمى لقطاع الثروة المعدنية ووجه الرئيس، بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تعظم الاستفادة من موارد الدولة وفق المحددات الحاكمة التى ترسخها الدولة فى آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإدارى الحديث.

كما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، بإن الرئيس أعرب عن خالص التقدير لما بذله رئيس محكمة النقض السابق من جهد وتفان فى تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالًا فى إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا بالتاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم أداء حلف اليمين للقاضى عبد الله عمر مصطفى شوضه رئيسًا لمحكمة النقض.


كما قام الرئيس اليوم بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للقاضى عبد الله أمين محمود عصر، رئيس محكمة النقض السابق.

 

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