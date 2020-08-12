السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لشعب جنوب السودان، حسب ما أفادت فضائية "الحياة".

من جانبها، تعهدت وزيرة الصحة بتقديم كافة سبل الرعاية فيما يتعلق بفيروس سي وبي وجاء ذلك خلال تفقدها لعدد من المراكز الطبية بمدينة جوبا فما في ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي.

اقرأ أيضا...
 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية، حيث وجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.

وقد قامت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعراض أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030؛ خاصةً ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وكذا تعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية، بالإضافة إلى مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء زيارة جنوب السودان الصحة السيسي

أخبار تهمك

عروض أوروبية تعرقل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أوباما يصدم الزمالك ويتمسك بالانتقال للدوري السعودي

منذ ساعة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 15 ساعة

بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير البترول

تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء ووزير البترول

فرج عامر يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية للنهوض بقطاع التعدين

طاقة النواب: توصيل الغاز لـ5 ملايين وحدة وفر 8 مليارات جنيه

السيسي يوجه بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يتوجه لجنوب السودان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

06:50 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

01:04 م

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان