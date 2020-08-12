نجل محمود عبد العزيز ينعى سناء شافع

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حرص نجل الفنان محمود عبد العزيز، "محمد محمود عبد العزيز"، على نعى الفنان الراحل سناء شافع، وذلك من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب محمد محمود عبد العزيز، على الصورة قائلاً: "استاذ سناء شافع في ذمة الله ..اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. إن لله وإن إليه راجعون، اسألكم الدعاء لابويا ولاستاذ سناء شافع".





يذكر أن الفنان سناء شافع توفى عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية عقب معاناته مع المرض وتدهور حالته الصحية وذلك عن عمر ناهز الـ77 عاما.