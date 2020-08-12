الأردن تمنح 8 رخص مشغل بريد خاص

منح مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسة عقدها اخيرا، 8 رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات لعدد من الشركات والمؤسسات، في ضوء استكمالها جميع متطلبات وشروط منح الرخصة.









وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة اشترطت أن تقوم هذه الشركات والمؤسسات بالالتزام بالعمل فعليا خلال مدة لا تزيد على 4 شهور من تاريخ منح الرخصة وإعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويد الهيئة بإجراءات معالجة الشكاوى خلال 30 يوماً من تاريخ منح الرخصة، والتقيد بأحكام قانون الخدمات البريدية والتعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة.









وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور غازي الجبور، إن قطاع البريد الأردني شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، وساهمت التجارة الإلكترونية بزيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية لاعتمادها أساسا على توصيل طلبات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني. وأكد حرص الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة عالمياً في تقديم الخدمات للمواطنين، وعكس تلك التطورات محلياً وتوظيفها بالشكل الذي يراعي مصالح المستفيدين منها، ولاسيما أن التطورات التي يشهدها القطاع البريدي تكاملت معها مفاهيم حديثة كالتجارة الإلكترونية التي أصبحت ركيزة مهمة في تعزيز وانتعاش اقتصادات الأسواق في المجتمعات.









وأوضحت الهيئة أن عدد طرود التجارة الإلكترونية بلغ 235973 طردا حتى شهر حزيران الماضي، وبلغ عدد الطرود العام الماضي 1301248 طردا.





يذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص البالغ عددهم 139 مرخصا، منهم 130 محليا و 9 مرخصين دوليين.