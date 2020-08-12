البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بالختام مع ترقب لقاح كورونا

واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي مع ترقب التطورات المتعلقة بلقاح كورونا.





وارتفعت أسهم شركات الاتصالات بنحو 1.7 بالمائة في حين تراجع قطاع السفر والترفيه بنحو 1 بالمائة.





ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع ارتفاع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات وسط التفاؤل بشأن لقاح كورونا.





في حين يراقب المستثمرون الارتفاع في حالات الإصابة بالوباء، الذي أصاب ما يزيد عن 20 مليون شخص عالمياً، في أجزاء من أوروبا.





وعلى الجانب الاقتصادي، دخل الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود رسمياً بعد انكماش قياسي يتجاوز الـ20 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 374.8 نقطة فيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 2.04 بالمائة مسجلاً 6280.1 نقطة.





بينما صعد المؤشر الألماني "داكس" بأكثر من 0.8 بالمائة إلى 13058.6 نقطة، فيما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 5073.3 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1793 دولار.