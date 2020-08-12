رانيا يحيى: 17 لجنة لدعم المرأة المصرية في المجلس القومي.. و27 فرعًا بالمحافظات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن مايا مرسي، رئيس المجلس، تتبع نهج يستحق التقدير، وهو البناء على ما تم إنجازه في السنوات السابقة، وهو ما نفتقده في الكثير من المؤسسات التي يهدم فيها المجلس الجديد كل ما بناه من سبقوه، للبدء من نقطة الصفر.


وأضافت رانيا يحيى، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، أن المجلس يقوم بدور كبير منذ توليه المهمة في 2016، موضحة أن الفترة التي سبقتها شهدت جهودًا كبيرة منذ الإنشاء في 2000.


وأشارت إلى أن المجلس بدأ من حيث انتهى من سبقوه، لذلك كانت انطلاقة جيدة، ولدينا 17 لجنة في المجلس كل لجنة لديها مهام ومسئوليات تقوم بها، بخلاف 27 فرعًا في المحافظات لدعم المرأة المصرية، موضحة أن الأمانة العامة للمجلس الموظفين والإداريين بها مؤهلين على أعلى مستوى، والرائدات الريفيات الذين يقومن بأدوار كبيرة.


ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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