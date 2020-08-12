عروض أوروبية تعرقل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

دخلت عدة أندية أوروبية في سباق التعاقد مع رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ويبذل الأهلي محاولاته لضم اللاعب بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته مع هيدرسفيلد، وعودته مرة أخرى لفريقه.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب، أن اللاعب تلقى عرضين من نادي تركي وآخر إيطالي، لضم الاعب مطلع الموسم المقبل.





ويرغب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، في ضم اللاعب بشكل نهائي، نظراً لحاجة الفريق لخدماته.





وكشفت بعض المصادر، أن اللاعب يدرس العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ خطوته القادمة، لا سيما وأن عقده ينتهي في صيف العام المقبل.



