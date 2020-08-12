توليفة موسيقية رومانسية جديدة فيلم The High Note ينطلق في دور العرض المصرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
طموحها في عالم الموسيقى والغناء يقودها للاختيار الأصعب، فهل ستنجح ماجي المساعدة الشخصية لنجمة الغناء الشهيرة جريس ديفيس فيما تسعى إليه؟ ذلك ما ستكشف عنه أحداث الفيلم الموسيقي الرومانسي The High Note والذي تطلقه شركة فورستار في دور العرض المصرية ابتداءً من 12 أغسطس الحالي.


تدور أحداث فيلم The High Note حول ماجي التي تحلم بأن تصبح منتجة موسيقية محترفة وجريس ديفيس نجمة الغناء الشهيرة التي تتطلع لتسجيل ألبوم غنائي كامل، ليلتقي مصير الإثنتين عندما تعمل ماجي كمساعدة شخصية لجريس. وبينما تواجه صعوبات في تحقيق حلمها لتخطيها الأربعين من العمر، لا تجد جريس من يؤمن بحلمها سوى مساعدتها المخلصة ماجي التي تسعى جاهدة في تحقيق هذا الحلم، ولكن الأحداث تزداد تعقيداً عندما تعيش ماجي قصة حب مع أحد المغنيين الناشئين.

الفيلم من إخراج نيشا جاناترا الفائزة بجائزة جولدن جلوب عن مسلسل Transparent، وتأليف فلورا جريسون، وبطولة داكوتا جونسون، بطلة الفيلم الرومانسي Fifty Shades of Grey، وتريسي إليس روس الفائزة بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل الكوميدي Black-ish، كيلفن هاريسون جيه آر، زوي تشاو، وبيل بولمان.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فورستار، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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