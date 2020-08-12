مصر تستحوذ على 40% من حجم التجارة بين روسيا والقارة الأفريقية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
 قال إيهاب نصر، السفير المصري لدى روسيا، إن مصر وحدها تمثل 40 بالمائة من حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الأفريقية.

وأضاف إيهاب نصر، أن مصر الشريك الرئيسي لروسيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وكذلك روسيا تعد شريكاً رئيسياً ومهماً جداً لمصر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء.

وأكد السفير على أن مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وينص هذا على تبادل الزيارات الرئاسية، وأن تعقد قمة بالتبادل بين البلدين كل عام.

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية.

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