تفاصيل إنفجار إسطوانة غاز في سيدي جابر بالإسكندرية (فيديو)

Advertisements

استيقظ أهالي منطقة "سيدي جابر" فجر اليوم الأربعاء على صوت انفجار شديد بأحد العقارات السكنية بشارع "البلبيسي"، المتفرع من سوق زنانيري خلف مدرسة سيدي جابر الخاصة.



"شهود العيان سمعنا صوت الإنفجار فجرًا"



وروى أحد "شهود العيان" بالعقار المجاور للمنزل المنهار «للفجر»: وقع الحادث حوالي الساعة الثانية والنصف فجرًا، وسمعنا دوي انفجار شديد جدا بالمنطقة، وخرج الجميع مسرعًا من "البلكونات" لرؤية ما حدث.



وتابع قائلًا فوجئ الجميع بأن العقار المجاور لنا سقطت منه أجزاء كثيرة ولكن لم تكن الرؤية واضحة بسبب الأتربة والدخان واشتعال النيران.



"إصابة سيدة بالدور الخامس"



وخرج جميع أهالي المنطقة للمساعدة واتصلنا بالإسعاف والحماية المدنية، خوفًا من وجود مصابين أو وفيات، وبعد وصول السيارات تأكدت إصابة "سيدة" في العقد الرابع من العمر وهي صاحبة الشقة بالدور الخامس والأخير وهو مكان انفجار الأنبوبة، ولكنها لم تسمع صوت الإنفجار لأنها "صماء" وكانت نائمة وتعيش بمفردها.



"حطام العقار يتسبب في تدمير سيارة"



وأضاف الشاب "أحمد" أحد سكان المنطقة سمعنا الإنفجار فجر اليوم الأربعاء، ووجدنا العقار المجاور لنا قد انهارت منه أجزاء كثيرة، وتسبب ذلك في سقوطها على سيارة وتدميرها.



"انهيار ثلاثة طوابق من العقار"



وتابع أن العقار قد انهارت منه ثلاثة أدوار الثالث والرابع، والخامس الذي تسكن فيه السيدة المصابة والتي انفجرت "الأنبوبة" داخل شقتها، ويرجع سبب الإنفجار أن الأنبوبة كانت غير سليمة وهي تكاسلت عن تبديلها، مما أدى إلى إنفجارها.



"الحماية المدنية تدفع بسيارات الإسعاف"



وقال أنه خلال الساعة الثالثة فجرًا وصلت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، واخلوا العقار من السكان، وفي الصباح جاءت لجنة من الحي لمعاينة موقع الحادث، واكدت على أن المنزل بحاجة إلى الترميم، ونقلت السيدة المصابة للمشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكانت قد انفجرت أنبوبة بوتاجاز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انهيار بعض الأجزاء الخارجية من أحد العقارات وإصابة سيدة أربعينية.



وأدى ذلك إلى انهيار بعض أجزاء من عقار في شارع "البلبيسي"، المتفرع من سوق زنانيري خلف مدرسة سيدي جابر الخاصة.



وسمع دوي انفجار بمنطقة سيدي جابر، ما أثار الفزع بين الأهالي وتبين أنه انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق السكنية.



وتمت المعاينة والتعامل مع الحادث، وإبلاغ غرف عمليات المحافظة والأجهزة التنفيذية وتم نقل المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.



