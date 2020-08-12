طارق العشري: أتمنى تأجيل مباراة الإسماعيلي.. ولسنا ضد استكمال الدوري





تمنى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تأجيل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي بسبب عدم شفاء لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال العشري في تصريحات صحفية لإذاعة أون:" من المستحيل أن نخوض مباراة بعد غد ولاعبينا لم تتعافى بعد".





وتابع العشري:" اتحاد الكرة صمم على لعب المباراة، ولا نعلم ماذا سنفعل، الامر الآن في يد مجلس إدارة المصري".





وأكمل العشري:" حاليا أنا في عزل صحي، ولن أتواجد في مباراة المصري والإسماعيلي حتى حال إقامته"ز





وواصل:"من الصعب الدفع بالناشئين لأن المصري قيده موقوف ويواجه أزمة عددية وبالتالي أتمنى وأتوقع أن يستجيب اتحاد الكرة ويقوم بتأجيل اللقاء".





وأتم حديثه:" نحن مع استكمال الدوري، ولكن هناك ظروف قهرية غير متوقعة، يجب أن يكون هناك خطة بديلة لدى اتحاد الكرة في ظل إننا نلعب دوري وسط وباء منتشر".