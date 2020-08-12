لجنة تنتقل لسيدة عجوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
قام المستشار سامح برغوت، رئيس اللجنة الفرعية ١٦٤ المُقامة بقاعة نادي. الرياضي، بالإنتقال إلى خارج مدخل اللجنة بالدور الارضي لاستقبال إحدى السيدات من كبار السن، لمساعدتها على الإدلاء بصوتها خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

وشكرت ماجدة محمد، ٧٠ سنة، رئيس اللجنة والقائمين علي العملية الانتخابية لتسهيل العملية الانتخابية موجهة رسالة للشباب بضرورة المشاركة.

وشهدت العملية الانتخابية فى يومها الثاني، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.
وكانت الانتخابات فى يومها الأول شهدت استقرار سير عمليات التصويت، والهدوء فى اللجان ومحيط اللجان، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة،والتواجد الأمنى من قبل الجيش والشرطة، وتفوق وإقبال السيدات علي الرجال داخل لجان محافظة وكبار السن على الشباب، وحرصهن علي الحضور للتصويت في الانتخابات.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية، فى 804 لجنة موزعة داخل694 مقار على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطن، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 30 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.
لجنة تنتقل لسيدة عجوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية (صور)
لجنة تنتقل لسيدة عجوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية (صور)
لجنة تنتقل لسيدة عجوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية (صور)
لجنة تنتقل لسيدة عجوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية (صور)
لجنة تنتقل لسيدة عجوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية (صور)
لجنة تنتقل لسيدة عجوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية (صور)

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