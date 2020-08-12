بعد تعافيها من فيروس كورونا.. نهال نبيل لجمهورها: "ربنا يخليكم ليا كلمة شكرًا قليلة عليكم"

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أعلنت المطربة نهال نبيل، تعافيها من فيروس كورونا، ووجهت رسالة شكر لمتابعيها الذين كانوا يحرصون دائمًا على الاطمئنان عليها وعلى صحتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





كتبت نهال نبيل منشورًا قالت فيه :"يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت و سخنت، يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى وخرجت ٧/٧، فترة طويلة صح ؟".





وأضافت نهال نبيل :"طبعًا وحشتوني جدًا، ٤٨ يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كورونا، و بعدها خرجت و اخدت فترة نقاهتي و بقالي فيها شهر، و أنا الحمد لله و الفضل لله بخير، اه بقالي كتير جدًا بحارب فيروس كورونا حقيقي كانت مرحلة صعبة قوي قوي، بس بفضل الله و دعواتكم ليا بجد اللي أنا سمعتها و قريتها و وصلتني و كل حد وقف جنبي سواء بالسؤال أو بالفعل فأنا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعًا، و كان اختبار كبير و الحمد لله الحمد لله أنا و أمي بخير".





واختتمت نهال نبيل كلامها قائلة :" كلمة شكرًا و وربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي لإن أنتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا و ساعدتوني على عدم الإستسلام و إني أحارب وأقاوم الفيروس و أنا اهوه الحمد لله رجعت، وإن شاء الله هطلع لايڤ قريب جدًا عشان أتواصل معاكم، هيتم الإعلان عنه قبلها على انستجرام لإنكم وحشتوني جدا جدًا".





كانت بداية المطربة نهال نبيل الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج "ستوديو الفن" وحصلت على الميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالي التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.





ازدادت شهرة نهال بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 " بنحبك يا دنيا بجد"،وهو من كلمات الشاعر خميس عزالعرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبير عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها.