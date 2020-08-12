7 جنيهات زيادة فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء





وسعت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات بعد أن زاد فى التعاملات الصباحية بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 862 جنيها للجرام في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية.

وقلص الذهب خسائره عالميا عقب هبوط الأوقية بأكثر من 5% لتخسر 102 دولار خلال جلسات التداول أمس الثلاثاء، لكن الذهب عاود الصعود مجددا إذ ارتفع إلي 1938 دولارا بعد أن كان 1911 دولار.

وخسر سعر الذهب عالميا قرابة 5.2% منذ صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وهو ما انعكس على المعدن النفيس في مصر ليهبط 70 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم





سعر الذهب عيار 18 : 738.75 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 : 862 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 : 985.25 جنيها.

الجنيه الذهب : 6896 جنيها.

أسعار الذهب العالمي



