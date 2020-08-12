7 جنيهات زيادة فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:58 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر

وسعت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات بعد أن زاد فى التعاملات الصباحية  بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 862 جنيها للجرام في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية.
 
وقلص الذهب خسائره عالميا عقب هبوط الأوقية بأكثر من 5% لتخسر 102 دولار خلال جلسات التداول أمس الثلاثاء، لكن الذهب عاود الصعود مجددا إذ ارتفع إلي 1938 دولارا بعد أن كان 1911 دولار.
 
وخسر سعر الذهب عالميا قرابة 5.2% منذ صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وهو ما انعكس على المعدن النفيس في مصر ليهبط  70 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 : 738.75 جنيها.
 
سعر الذهب عيار 21 : 862 جنيها.
 
سعر الذهب عيار 24 : 985.25 جنيها.
 
الجنيه الذهب : 6896 جنيها.
 
 
 أسعار الذهب العالمي 

تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح سعر التسليم الفوري للمعدن 29 دولاراً مع خسائر العملة الأمريكية.

وتراجع سعر المعدن الأصفر أدنى 1900 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا لكنه تحول للارتفاع مع هبوط العملة الأمريكية.

واتجه المستثمرون للمخاطرة على خلفية التفاؤل بشأن التعامل مع أزمة كورونا بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير بلاده أول لقاح بالعالم ضد الفيروس.

وكان المعدن الأصفر تعرض إلى ضغوط مع قوة الدولار الأمريكي وزيادة ملحوظة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي بيانات اقتصادية صادرة اليوم تسارع تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة أو ما يعادل 3.40 دولار إلى 1949.30 دولار للأوقية.

وكان الذهب تراجع بأكثر من 2 بالمائة إلى مستوى 1874.20 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وفي نفس التوقيت، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 1940.21 دولار للأوقية رابحاً 29.05 دولار.

وفي تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 0 بعد أن كان مرتفعا عند 93.90.

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