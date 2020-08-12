لقاء الخميسي تنعي وفاة الفنان سناء شافع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعت الفنانة لقاء الخميسي وفاة الفنان سناء شافع وذلك من خلال مشاركة صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت "الخميسي"، تعليقا على الصورة قائله: "ستاذي العزيز الغالي سناء شافع" شكرًا إلىٰ العالم الأفضل والأعذب بإذن الله".


يذكر أن الفنان سناء شافع توفى عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية عقب معاناته مع المرض وتدهور حالته الصحية وذلك عن عمر ناهز الـ77 عاما.

لقاء الخميسي تنعي وفاة الفنان سناء شافع
لقاء الخميسي تنعي وفاة الفنان سناء شافع

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