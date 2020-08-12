تصريح مهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عقوبة التخلف عن التصويت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاربعاء أن عمل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، يسير بانتظام لليوم الثاني والأخير من عمر الجولة الأولي للانتخابات، والذى بدأت التصويت فيها منذ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء. 

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني لاقتراع المصريين بالداخل لم يشهد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأنه عقب انتهاء التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية، وارسال الحصر العددي لكل لجنة إلى اللجان العامة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.
 
وترسل اللجان العامة الحصر العددي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تباعا، ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري.
 
وحث المستشار لاشين إبراهيم، المصريون على ضرورة النزول إلى اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: إن حب الوطن والانتماء إليه ليس سهلا إنما هو عمل ثقيل، يحتاج إلى التضحية الحقيقية من أجل بنائه".
 
وأشار "رئيس الوطنية للانتخابات" إلى أنه يجب على المصريين أن يعلموا بنزولهم للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هو تلبية لنداء الواجب في بناء الوطن وتحسين أحوال المواطن، فالانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في مسار الديمقراطية، التي تساعد على الاستقرار والأمان الذي يخلفه التقدم والرقي.
 
وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أنه لابد أن يكون هناك رغبة حقيقة من شعبنا العظيم لتوطيد أساس الديمقراطية والحياة التي تقوم على المساواة والعدل من خلال القنوات الرسمية التي كفلها الدستور والقانون والتي من بينها الاقتراع السري المباشر حيث يمكنه اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ الذي يدعم تلك الأساس ويرسخ لدعائم الديمقراطية".
 
وتابع قائلا للمصريين "أن تواجدكم أمام لجان الاقتراع رسالة للمجتمع الدولي بوعي المواطن المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية بروح وطنية عالية، فخياراتكم اليوم هي ما تصنع الغد، فاختر الأكفأ لحمل الأمانة على سبيل تكريس دولة المؤسسات والقانون التي رسخت دعائمها القيادة السياسية في مصرنا الحبيبة".
 
وشدد على أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

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غرامة عقوبة التخلف إنتخابات الشيوخ

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