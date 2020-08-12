متابعه تتهم كارول سماحة بالطائفية.. والأخيرة ترد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعربت النجمة كارول سماحة، عن غضبها الشديد بسبب تغريدة من جانب أحد متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث قامت "سماحة" بنشر صورة لتعليق المتابعه وعلق عليه قائلةً: "أولا ما بعمرى كنت قومية لا أنا ولا أهلى، ثانيا لليوم شوفوا قديش بعد فى ناس طائفية وعنصرية فى لبنان بعدن بعايرونى بجوزى صدقونى كتير كيف بدكن فعليا تتعايشوا مع بعض كيف عم بتطالبوا بالتغيير؟ عم بنحارب كل يوم لأجل دولة لا طائفية وعلمانية وبعدكن بتقولوا مسيحى ومسلم وقفوا تمثيل".


في سياق متصل كانت النجمة اللبنانية كارول سماحة تصف الإعلام السياسي فى لبنان بـ"المسيس"، مشيرة إلى أن بعض الإعلاميين والسياسيين الذين يمثلون اليوم دور المعارضة ويوزعون دروس الوطنية، هم أكثر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولا زالوا يستفادوا حتى الآن.
متابعه تتهم كارول سماحة بالطائفية.. والأخيرة ترد
متابعه تتهم كارول سماحة بالطائفية.. والأخيرة ترد

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لبنان كارول سماحة الفنانة كارول سماحه

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