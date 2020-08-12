تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مستمرون فى عملنا حتى نهاية التصويت وإقبال الناخبين في ازدياد

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عقدت اليوم الإربعاء، غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ مؤتمرا صحفيا فى ثانى أيام التصويت لاستعراض ما توصلت إليه من متابعة لعملية التصويت فى اللجان الانتخابية من خلال فرق المتابعة حيث حصلت التنسيقية على ١٥٠٠ تصريح لمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات.



قالت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الملاحظات التى وردت إلى غرفة العمليات من خلال متابعينا على الأرض كانت إيجابية حيث زادت نسب أعداد الناخبين المشاركين فى التصويت عن اليوم الأول وخاصة من شرائح الشباب، كما تم رصد بعض الخروقات البسيطة التى قام بها مناديب المرشحين على مقاعد الفردى من دعايا الانتخابية أمام اللجان والتوجيه المتعمد لإرادة الناخبين، وأضافت أن غرفة العمليات يصدر عنها ثلاث تقارير على مدار اليوم لتحقيق أعلى معدل لتغطية العملية الانتخابية على مستوى المحافظات.



وأكد محمد عبدالعزيز مدير غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الغرفة أصدرت تقريرها الأول لليوم الثانى لتصويت المصريين فى الداخل والذي استعرضت فيه سهولة إجراءات التصويت فى مختلف المحافظات وقد التزمت غالبية اللجان الانتخابية بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بحظر الدعايا الانتخابية أمام اللجان ولكن بعض اللجان البسيطة ظهر أمام خرقا لهذا الحظر، كما التزمت اللجان بتواجد المواطنين بالكمامات الواقية خلال الإدلاء بأصواتهم، وأضاف عزيز أن فرق المتابعة رصدت عم إلمام بعض المواطنين بطبيعة اجراءات التصويت وعدد المرشحين المطلوب اختيارهم على نظام الفردي فى كل محافظة مما قد يعرض الصوت الانتخابي للبطلان لذلك ندعو وسائل الإعلام أن تستمر في دورها التوعوي الخاص باجراءات انتخابات مجلس الشيوخ.



وقالت نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بداية المؤتمر أن غرفة العمليات تواصل انعقادها لليوم الثانى على التوالى لمتابعة سير العملية الانتخابية، وإصدار التقارير الدورية على مدار اليوم والتى تعكس طبيعة سير العملية الانتخابية والتزام اللجان بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص اجراءات التصويت وتوفير الكمامات الواقية، المسافات الآمنة بين المواطنين وكذلك رصد بعض الخروقات البسيطة التى لم تؤثر على عملية التصويت.



وقد تم الاستعانة خلال المؤتمر بمداخلات لعدد من أعضاد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فى المحافظات الذين قاموا بدورهم من متابعة سير العملية الانتخابية، حيث قال محمود الحجاوي من مدينة العريش أنه يوجد زيادة ملحوظة فى عدد الناخبين المترددين على اللجان في اليوم الثانى من التصويت بالرغم من أن النسب لم تكن قليلة فى اليوم الأول بسبب إدراك اهالى سيناء لأهمية دور مجلس الشيوخ فى تدعيم الاستقرار الداخلى والأمن القومى المصري.



وقال كريم الكناني من محافظة الدقهلية أن أعداد الشباب تزايدت اليوم عن أمس واقبالهم على التصويت بدا واضحا جدا وأضاف أن اللجان الانتخابية بالمحافظة التزمت بالإجراءات الوقائية التى فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار عدوى كورونا، كما أن التواجد الأمني سهل كثيرا في تنظيم تردد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.



وقالت سالي أبو النصر من محافظة الاسماعيلية أن اللجان فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا وهناك سيولة ملحوظة في سير العملية الانتخابية.



وقال أحمد صابر من محافظة كفر الشيخ أن لجان المحافظة لم تشهد تخلف أو تأخير بخصوص مواعيد فتح اللجان، وكانت المشكلة الملحوظة في اليوم الثاني للتصويت هى عدم معرفة بعض المواطنين بعدد المرشحين المطلوب اختيارهم فى نظام الفردي والذي يقدر بثلاث مرشحين لمحافظة مفر الشيخ، كما ظهرت بعض الخروقات المتعلقة بظهور الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين علي النظام الفردى أمام اللجان.



وقالت رشا أبو شقرة من محافظة الجيزة أنها قامت بمتابعة ١٠ لجان بالمحافظة ولاحظت كثافة كبيرة فى عدد الناخبين مقارنة باليوم الأول للتصويت، وأن بعض اللجان وفرت كمامات واقعة للمواطنين.





وانطلق امس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.