على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:48 م
إسماعيل منطاوي - تصوير: بلال أحمد
لم يمنعه كِبر سنه ومعاناته الآليمة ببتر ساقيه من آداء واجبه الوطني للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بإحدى لجانه بمدرسة العقاد بمنطقة المطرية.
وبكرسي مُتحرك وبمساعدة رجال الأمن، قام المواطن محمد سيد زين البالغ من العمر 72 عام، بالإدلاء بصوته، لاختيار من يمثله في انتخابات مجلس الشيوخ.
وبسؤاله عن "لماذا أتيت للإدلاء بصوتك رغم أن حالتك الصحية لم تتحمل الحركة؟" ، قال "واجبي تجاه وطني مفيش أي ظروف تمنعه" مستكملًا "البلد ياما اديتنا كتيير وليها حق علينا ولازم نقف جمبها في كل الظروف".
وحرص مستشار اللجنة رقم 250 بالمدرسة على مساعدته للإدلاء بصوته، والتأني في اختيار المُرشحين مانعًا أحد من التقرب إليه لعدم توجيه لمرشح معين.
وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.
وبكرسي مُتحرك وبمساعدة رجال الأمن، قام المواطن محمد سيد زين البالغ من العمر 72 عام، بالإدلاء بصوته، لاختيار من يمثله في انتخابات مجلس الشيوخ.
وبسؤاله عن "لماذا أتيت للإدلاء بصوتك رغم أن حالتك الصحية لم تتحمل الحركة؟" ، قال "واجبي تجاه وطني مفيش أي ظروف تمنعه" مستكملًا "البلد ياما اديتنا كتيير وليها حق علينا ولازم نقف جمبها في كل الظروف".
وحرص مستشار اللجنة رقم 250 بالمدرسة على مساعدته للإدلاء بصوته، والتأني في اختيار المُرشحين مانعًا أحد من التقرب إليه لعدم توجيه لمرشح معين.
وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.
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