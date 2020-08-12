على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:48 م
مسن
مسن
إسماعيل منطاوي - تصوير: بلال أحمد
لم يمنعه كِبر سنه ومعاناته الآليمة ببتر ساقيه من آداء واجبه الوطني للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بإحدى لجانه بمدرسة العقاد بمنطقة المطرية.

وبكرسي مُتحرك وبمساعدة رجال الأمن، قام المواطن محمد سيد زين البالغ من العمر 72 عام، بالإدلاء بصوته، لاختيار من يمثله في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبسؤاله عن "لماذا أتيت للإدلاء بصوتك رغم أن حالتك الصحية لم تتحمل الحركة؟" ، قال "واجبي تجاه وطني مفيش أي ظروف تمنعه" مستكملًا "البلد ياما اديتنا كتيير وليها حق علينا ولازم نقف جمبها في كل الظروف".

وحرص مستشار اللجنة رقم 250 بالمدرسة على مساعدته للإدلاء بصوته، والتأني في اختيار المُرشحين مانعًا أحد من التقرب إليه لعدم توجيه لمرشح معين.

وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)
على كرسي مُتحرك.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)

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