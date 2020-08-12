رئيس تحرير الجمهورية: مجلس الشيوخ قيمة مضافة لقوة الدولة الوطنية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
أدلى الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية بصوتة في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة مصطفى كامل بالهرم بمحافظة الجيزة.

وأكد توفيق في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن إرادة مصر على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وسط هذه التحديات الجسام وتفشي فيروس كورونا وما تشهده المنطقة يؤكد قوة وصلابة وقدرة الدولة المصرية وعزمها على استكمال بناء مؤسساتها تأكيدا وتجسيدا على أن الدولة الوطنية ومؤسساتها هي الرهان الاقوي في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر.

وأضاف رئيس تحرير الجمهورية، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ تعكس جدية الدولة في الاستفادة من عقول وخبرات وكفاءة أبنائها لدعم مسيرة البناء والتنمية والتقدم ومزيد من الأمن والاستقرار على كافة الأصعدة حيث يعد مجلس الشيوخ قيمة مضافة لقوة الدولة الوطنية.

وأشار توفيق إلى أن كثافة الناخبين والطوابير أمام اللجان أجهضت دعوات المقاطعة الخبيثة حيث يواصل المصريين كتابه التاريخ من جديد.

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